Жители Котовска выберут территорию для благоустройства

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:35:53+03:00

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26 февраля в Котовске пройдет рейтинговое голосование по выбору общественного пространства, которое благоустроят в 2021 году. Горожанам предложат разработанные дизайн-проекты следующих общественных территорий: парк культуры и отдыха (дальнейшее благоустройство территории); территория между домами № 5-7 по ул. 9-ой Пятилетки; сквер у Дома детского творчества.

Рейтинговое голосование будет проходить 26 февраля с 8.30 до 17.30 на трех площадках города: в Котовском индустриальном техникуме, многофункциональном центре и кассе приема платежей за ЖКУ, расположенной на ул.9-ой пятилетки, дом 5.

- Проголосовать можно только за одно место из трех. Дизайн-проект, который наберет больше всего голосов, включат в план благоустройства города Котовска на 2021 год. Сделать выбор могут все котовчане старше 14 лет, главное - иметь при себе паспорт, - сообщает администрация города Котовска.

ИСТОЧНИК KP.RU