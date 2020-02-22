2020-02-22T12:35:53+03:00
Общество

Жители Котовска выберут территорию для благоустройства

На выбор горожанам предлагают три варианта
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Голосование состоится 26 февраляГолосование состоится 26 февраля
Изменить размер текста:

26 февраля в Котовске пройдет рейтинговое голосование по выбору общественного пространства, которое благоустроят в 2021 году. Горожанам предложат разработанные дизайн-проекты следующих общественных территорий: парк культуры и отдыха (дальнейшее благоустройство территории); территория между домами № 5-7 по ул. 9-ой Пятилетки; сквер у Дома детского творчества.

Рейтинговое голосование будет проходить 26 февраля с 8.30 до 17.30 на трех площадках города: в Котовском индустриальном техникуме, многофункциональном центре и кассе приема платежей за ЖКУ, расположенной на ул.9-ой пятилетки, дом 5.

- Проголосовать можно только за одно место из трех. Дизайн-проект, который наберет больше всего голосов, включат в план благоустройства города Котовска на 2021 год. Сделать выбор могут все котовчане старше 14 лет, главное - иметь при себе паспорт, - сообщает администрация города Котовска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Котовска выберут территорию для благоустройства
ФК «Тамбов» пополнился двумя новыми игроками
Три образовательных учреждениях Тамбовщины станут доступны для детей-инвалидов
В Тамбове отремонтируют четыре участка дорог
Тамбовчанин пробрался в аптеку, чтобы украсть спирт и деньги
С ФК «Тамбов» сняли запрет на регистрацию новичков
Тамбовских водителей поздравили с 23 февраля
Писатель Захар Прилепин заинтересовался судьбой разваливающегося дома Гардениных в Черноземье
В Тамбове состоялся открытый диалог представителей таможни и местных предпринимателей
Автобусы из Тамбова в Мичуринск будут ходить каждые полчаса
В Тамбове на Воздвиженском кладбище проведут митинг по случаю Дня защитника Отечества
В Тамбове наградили водителя загоревшегося на трассе автобуса
В скверах и парках Тамбова отметят Масленицу
Тамбовский ансамбль «Цвета радуги» получит собственное здание на севере Тамбова
В Тамбове пройдет Межрегиональный конкурс вокального искусства
В Тамбове полицейские задержали закладчика наркотиков
43 тамбовские пары расписались в «красивую» дату 20 февраля
На пешеходном переходе сбили 22-летнюю тамбовчанку
В Черноземье врач уже два года судится с сайтом пациентских отзывов из-за негативных отзывов
Рисунок тамбовчанки может стать талисманом Всероссийской переписи населения в 2020 году
В ФК «Тамбов» перешел 26-летний защитник из «Сочи»
В Тамбов на рок-фестиваль «Чернозем» приедет Вячеслав Бутусов
На Тамбовщине внедрят электронные родовые сертификаты
Приставы помогли работникам тамбовской фирмы вернуть зарплату, которую им не выплачивал работодатель
Житель Тамбовщины по неосторожности спалил соседский дом и гараж
Тамбовчанки победили на первенстве ЦФО по спортивной аэробике
В Мичуринске презентуют уникальную коллекцию открыток с изображением старинного и современного наукограда
В тамбовскую колонию пытались доставить мюсли с героином
В Тамбовской области отремонтируют 72 километра федеральных дорог