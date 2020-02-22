ФК «Тамбов» пополнился двумя новыми игроками
За нашу команду будет играть португалец Кардозу и экс-защитник «Химок» Александр Филин
Изменить размер текста:
ФК «Тамбов» заключил контракты с двумя игроками, которые будут играть за нашу команду как минимум до конца текущего сезона. Трудовые соглашения клуб оформил с 25-летним, теперь уже бывшим полузащитником московского «Динамо» Мигелем Филипе Нунеш Кардозу. Выступать за нашу команду Кардозу будет под седьмым номером .
Кроме того, на правах аренды в «Тамбов» перешел 23-летний экс-защитник «Химок» Александр Филин. Выступать за нашу команду игрок будет под пятнадцатым номером.
ИСТОЧНИК KP.RU