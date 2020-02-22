Три образовательных учреждениях Тамбовщины станут доступны для детей-инвалидов

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:09:14+03:00

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В 2020 году в Тамбовской области в организациях дошкольного, общего и дополнительного образования будут созданы условия для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного образования в рамках реализации государственной программы «Доступная среда». На эти цели из федерального бюджета выделено больше 3,5 миллионов рублей.

- Специальное сооружение и оборудование будет организовано в трёх образовательных организациях: МБДОУ «Детский сад «Алёнка» г. Кирсанова, МБОУ «Комсомольская СОШ» Тамбовского района и МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Уварово, - сообщает региональное управление образования и науки.

В учреждениях к 1 сентября сделают тактильную плитку, модульные пандусы, противоскользящие накладки на ступени, поручни, подъёмники и многое другое. Также на средства федерального бюджета купят специализированное коррекционно-развивающее оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU