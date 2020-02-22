В Тамбове отремонтируют четыре участка дорог

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:59:57+03:00

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Администрация города Тамбова ищет подрядчика, который отремонтирует четыре участка дорог в областном центре. Работы планируют провести на ул. Лермонтовской (на участке от ул. им. Юрия Гагарина до границы города Тамбова), пер. Ново-рубежному (на участке от ул. Промышленной до ул. ак. Островитянова), по ул. Ново-лагерной (на участке от пер. Ново-рубежного до ул. Ново-дорожной), и на ул. ак. Островитянова (на участке от пр. Ново-рубежного до ул. Ново-лагерной). Начальная стоимость тендера – 64,7 млн рублей.

Согласно условиям контракта, ремонт дорог должен быть выполнен до 1 ноября этого года. Гарантийный срок на верхний слой покрытия должен составить 4 года, на нижний – 6 лет.

Сейчас закупка находится на стадии подачи заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU