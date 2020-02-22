Тамбовчанин пробрался в аптеку, чтобы украсть спирт и деньги

22 Февр. 2020 2020-02-22T11:37:32+03:00

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20 февраля в дежурную часть отдела полиции №2 по г.Тамбову поступило сообщение о краже лекарств и денег из аптеки на улице Киквидзе. Прибывшие на место криминалисты обнаружили, что дверь в помещение взломана, из аптеки пропали спиртосодержащие жидкости и деньги.

По подозрению в совершении кражи вскоре задержали 41-летнего жителя села Голицыно Никифоровского района. Ранее он уже был судим и недавно вернулся из мест лишения свободы. Мужчина дал признательные показания. Накануне ночью он захотел выпить и в поисках спиртного вскрыл помещение аптеки. Полицейские изъяли часть лекарственного препарата «Асептолин».

- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Администрация аптеки во избежание повторения подобных инцидентов срочно устанавливает систему сигнализации и видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU