2020-02-21T16:35:56+03:00
Общество

Тамбовских водителей поздравили с 23 февраля

Акцию провели сотрудницы Госавтоинспекции и инспекторы ВАИ
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водителей поздравили женщины в формеВодителей поздравили женщины в формеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове и Моршанске сотрудницы Госавтоинспекции и инспекторы ВАИ поздравили мужчин с наступающим Днем защитника Отечества. В преддверии 23 февраля на центральных улицах Тамбова и Моршанска было организовано дежурство спецпатрулей с участием сотрудниц тамбовской Госавтоинспекции и инспекторов 69 территориальной ВАИ. Девушки вышли на маршруты патрулирования для того, чтобы поздравить мужчин с наступающим праздником, подарить им улыбки и пожелать удачи на дороге. Активную помощь девушкам в форме в городе Тамбове в этот день оказывал инспектор ВАИ, одетый в форму регулировщика времён Великой Отечественной войны, а также активисты национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которые подготовили для мужчин много интересных сюрпризов.

- Мужчины-водители получили из рук женщин-автоинспекторов подарки, персональные открытки с символикой ГИБДД и ВАИ с поздравлениями и наилучшими пожеланиями, при этом открытки были подготовлены детьми из отряда ЮИД школы №13 областного центра, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - А в городе Моршанске кроме самых лучших пожеланий мужчины получили очень важный предмет – световозвращатель, для того, чтобы их было видно на дороге в любое время суток.

Мужчины получили подарки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Мужчины получили подаркиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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