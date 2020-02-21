С ФК «Тамбов» сняли запрет на регистрацию новичков
На заседании Палаты РФС по разрешению споров было принято решение снять с ФК «Тамбов» запрет на регистрацию новых игроков. Об этом говорится на официальном сайте Российского футбольного союза.
Напомним, ранее сообщалось, что ассоциации ФК «Тамбов» 16 января запретили регистрировать новичков из-за задолженности перед экс-тренером Александром Григоряном и рядом футболистов.
Клуб должен был выплатить задолженность перед Григоряном и игроками по соглашению о расторжении трудового договора, проценты за задержку выплаты, а также возместить расходы на представителя тренера.
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ИСТОЧНИК KP.RU