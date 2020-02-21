В Тамбове на Воздвиженском кладбище проведут митинг по случаю Дня защитника Отечества
Жители областного центра почтят память земляков, погибших на полях сражений
Около пяти тысяч бойцов покоится на Воздвиженском кладбищеФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбове 23 февраля на Воздвиженском кладбище пройдет торжественно-ритуальный митинг, посвященный Дню защитника Отечества. Здесь покоится около пяти тысяч земляков, в частности солдаты, погибшие в Афганистане и на Северном Кавказе. Что касается Великой Отечественной войны, то она унесла жизни более ста уроженцев Тамбовщины.
- Руководители области и города возложат цветы и почтят память тех, кто пал на полях сражений во имя нашей Родины. Митинг завершится минутой молчания и оружейным залпом, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU