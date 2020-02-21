В Тамбове на Воздвиженском кладбище проведут митинг по случаю Дня защитника Отечества

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:04:17+03:00

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В Тамбове 23 февраля на Воздвиженском кладбище пройдет торжественно-ритуальный митинг, посвященный Дню защитника Отечества. Здесь покоится около пяти тысяч земляков, в частности солдаты, погибшие в Афганистане и на Северном Кавказе. Что касается Великой Отечественной войны, то она унесла жизни более ста уроженцев Тамбовщины.

- Руководители области и города возложат цветы и почтят память тех, кто пал на полях сражений во имя нашей Родины. Митинг завершится минутой молчания и оружейным залпом, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU