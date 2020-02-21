2020-02-21T16:05:17+03:00
Общество

Автобусы из Тамбова в Мичуринск будут ходить каждые полчаса

Раньше пассажирам приходилось ждать транспорт 45 минут
Ксения АЛЕШИНА
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С 1 марта изменится расписание движения автобусов по межмуниципальному маршруту № 501 «ТамбовМичуринск». Как сообщили в пресс-службе администрации наукограда, интервал движения в течение дня составит от 20 до 30 минут ежедневно, взамен текущих 45 минут.

Автобусы будут ходить из Тамбова с семи утра и до шести часов вечера. Конечный пункт — железнодорожный вокзал «Мичуринск-Воронежский». Уехать из наукограда в Тамбов можно будет из этой же точки с шести утра до 16:30.

Расписание движения Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

Расписание движенияФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

ИСТОЧНИК KP.RU

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