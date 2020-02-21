2020-02-21T14:04:29+03:00
Общество

В Тамбове наградили водителя загоревшегося на трассе автобуса

Сергей Едапин получил медаль «За спасение жизни»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Сергей Едапин вовремя сориентировался в обстановке и спас пассажировСергей Едапин вовремя сориентировался в обстановке и спас пассажиров
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В Тамбове наградили водителя автобуса Сергея Едапина, он получил медаль «За спасение жизни» и благодарственное письмо от председателя Тамбовской областной Думы Евгения Матушкина. Напомним, 3 февраля в 7 часов 10 утра на 196 километре трассы Р-123 «Тамбов-Воронеж», недалеко от села Богословка Тамбовского района загорелся пассажирский заказной автобуса. В нем группа из 28 паломников направлялась в город Воронеж. Водитель почувствовал задымление во время движения, остановился на обочине и высадил людей. Буквально за считанные минуты после того, как пассажиры покинули автобус, он загорелся открытым пламенем. В это время в него въехал «Kia Rio. Легковой автомобиль отскочил на «встречку» и въехал ГАЗель. Полностью пожар ликвидировали в 8 утра, из пассажиров никто не пострадал. На месте происшествия работали 13 человек личного состава и 3 единицы техники от МЧС.

- Сергей Едапин за рулем более 40 лет, пассажирскими перевозками занимается с 1996 года. Перед рейсом его автобус был полностью исправен, а в ноябре 2019 было пройдено техобслуживание, - сообщает пресс-служба Тамбовской областной Думы.

Это все, что осталось от автобуса после пожара

Это все, что осталось от автобуса после пожара

Фото Тамбовской областной Думы

ИСТОЧНИК KP.RU

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