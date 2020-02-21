В скверах и парках Тамбова отметят Масленицу
Масленичная неделя в этом году выпадает на конец февраля. Тамбовчан приглашают проводить зиму на различные городские площадки, парки и скверы.
Как сообщили в городской Думе, для гостей праздника готовят яркую и насыщенную программу: игры, забавы и выступление местных творческих коллективов. Кроме того, тамбовчан угостят горячими блинами.
Программа мероприятий:
25 февраля, 16.00 – сквер «Пионерский», 17.30 – сквер Баратынского.
26 февраля, 14.00 – Тамбовская городская Дума.
27 февраля, 16.00 – сквер «Семейный», 17.30 – Парк Победы
28 февраля, 16.00 – Российско-французский сквер, 17.30 – улица Полынковская, 65
ИСТОЧНИК KP.RU