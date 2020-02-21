В скверах и парках Тамбова отметят Масленицу

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:21:49+03:00

Конечно же, на празднике не обойдется без угощений - горячих блинов!

Гуляния пройдут с 25 по 28 февраля

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Масленичная неделя в этом году выпадает на конец февраля. Тамбовчан приглашают проводить зиму на различные городские площадки, парки и скверы.

Как сообщили в городской Думе, для гостей праздника готовят яркую и насыщенную программу: игры, забавы и выступление местных творческих коллективов. Кроме того, тамбовчан угостят горячими блинами.

Программа мероприятий:

25 февраля, 16.00 – сквер «Пионерский», 17.30 – сквер Баратынского.

26 февраля, 14.00 – Тамбовская городская Дума.

27 февраля, 16.00 – сквер «Семейный», 17.30 – Парк Победы

28 февраля, 16.00 – Российско-французский сквер, 17.30 – улица Полынковская, 65

ИСТОЧНИК KP.RU