2020-02-21T13:21:49+03:00
Общество

В скверах и парках Тамбова отметят Масленицу

Гуляния пройдут с 25 по 28 февраля
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Конечно же, на празднике не обойдется без угощений - горячих блинов!Конечно же, на празднике не обойдется без угощений - горячих блинов!
Изменить размер текста:

Масленичная неделя в этом году выпадает на конец февраля. Тамбовчан приглашают проводить зиму на различные городские площадки, парки и скверы.

Как сообщили в городской Думе, для гостей праздника готовят яркую и насыщенную программу: игры, забавы и выступление местных творческих коллективов. Кроме того, тамбовчан угостят горячими блинами.

Программа мероприятий:

25 февраля, 16.00 – сквер «Пионерский», 17.30 – сквер Баратынского.

26 февраля, 14.00 – Тамбовская городская Дума.

27 февраля, 16.00 – сквер «Семейный», 17.30 – Парк Победы

28 февраля, 16.00 – Российско-французский сквер, 17.30 – улица Полынковская, 65

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С ФК «Тамбов» сняли запрет на регистрацию новичков
Тамбовских водителей поздравили с 23 февраля
Писатель Захар Прилепин заинтересовался судьбой разваливающегося дома Гардениных в Черноземье
В Тамбове состоялся открытый диалог представителей таможни и местных предпринимателей
Автобусы из Тамбова в Мичуринск будут ходить каждые полчаса
В Тамбове на Воздвиженском кладбище проведут митинг по случаю Дня защитника Отечества
В Тамбове наградили водителя загоревшегося на трассе автобуса
В скверах и парках Тамбова отметят Масленицу
Тамбовский ансамбль «Цвета радуги» получит собственное здание на севере Тамбова
В Тамбове пройдет Межрегиональный конкурс вокального искусства
В Тамбове полицейские задержали закладчика наркотиков
43 тамбовские пары расписались в «красивую» дату 20 февраля
На пешеходном переходе сбили 22-летнюю тамбовчанку
В Черноземье врач уже два года судится с сайтом пациентских отзывов из-за негативных отзывов
Рисунок тамбовчанки может стать талисманом Всероссийской переписи населения в 2020 году
В ФК «Тамбов» перешел 26-летний защитник из «Сочи»
В Тамбов на рок-фестиваль «Чернозем» приедет Вячеслав Бутусов
На Тамбовщине внедрят электронные родовые сертификаты
Приставы помогли работникам тамбовской фирмы вернуть зарплату, которую им не выплачивал работодатель
Житель Тамбовщины по неосторожности спалил соседский дом и гараж
Тамбовчанки победили на первенстве ЦФО по спортивной аэробике
В Мичуринске презентуют уникальную коллекцию открыток с изображением старинного и современного наукограда
В тамбовскую колонию пытались доставить мюсли с героином
В Тамбовской области отремонтируют 72 километра федеральных дорог