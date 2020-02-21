Тамбовский ансамбль «Цвета радуги» получит собственное здание на севере Тамбова

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:32:21+03:00

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Ансамбль «Цвета радуги» получит собственное здание от Минкульта РФ и региональных властей стоимостью более 122 млн рублей. На сегодняшний день прославленные тамбовские танцоры вынуждены заниматься и репетировать в арендованных помещениях и используют для этих целей лицей №14.

Всего в рамках национального проекта «Культура» к 2024 году в стране планируется построить 39 центров культурного развития. Один из них появится в Тамбове, в новом микрорайоне Телецентр. Центр станет базой Государственного ансамбля бального танца «Цвета радуги». Помимо хореографической подготовки коллектива здание планируется использовать для проведения массовых мероприятий в сфере культуры. Здесь будет открыт кинозал, творческие студии для детей, а также площадки для проведения выставок, передвижных музейных экспозиций и т.п. Центр развития культуры уникален для всего региона. Кроме того, он станет первым учреждением культуры в северной части города.

В данный момент Министерством культуры РФ разрабатываются 8 типовых проектов зданий будущих центров, которые до 1 декабря 2020 года будут представлены на выбор регионам. Ансамбль «Цвета радуги» получит возможность определить наиболее приемлемый проект, подходящий для творческой деятельности коллектива и проведения массовых мероприятий для жителей города.

На условиях софинансирования средства для строительства здания выделит и область. Но пока точная сумма вклада регионального бюджета неизвестна. Все станет понятно после предоставления земельного участка под строительство и определения проекта здания.

- На данный момент микрорайоне Телецентр зарезервирован земельный участок площадью порядка двух тысяч квадратных метров под строительство Центра развития культуры, - говорит генеральный директор АО «АИЖК Тамбовской области» Александр Ельцов. - Центр станет одним из социальных объектов нового микрорайона, поскольку комплексное развитие территорий невозможно без создания полноценной социальной инфраструктуры.

В данный момент право аренды земельного участка принадлежит АО «АИЖК Тамбовской области».

По информации управления культуры и архивного дела Тамбовской области, участок под строительство центра будет передан коллективу ансамбля «Цвета радуги» до конца 2020 года. Возведение здания и благоустройство прилегающей территории должны быть завершены до 2024 года.

История государственного ансамбля бального танца «Цвета радуги» насчитывает более 50 лет. Из них более 25 лет коллектив находится в статусе «государственного ансамбля». За все это время у коллектива не было своего помещения.

- Коллектив ансамбля своим многолетним трудом и высочайшими результатами достоин того, чтобы наконец обрести собственный центр, - считает директор ансамбля Сергей Прохоров. - Он это по-настоящему заслужил.

"Цвета радуги" занимаются в арендованных помещениях

ИСТОЧНИК KP.RU