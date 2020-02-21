2020-02-21T11:48:36+03:00
Общество

В Тамбове пройдет Межрегиональный конкурс вокального искусства

Он посвящен 75-летию Великой Победы
Ксения АЛЕШИНА
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В творческом состязании примут участие более 100 исполнителей из Липецкой и Тамбовской областейВ творческом состязании примут участие более 100 исполнителей из Липецкой и Тамбовской областейФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В тамбовском Доме молодежи 29 февраля состоится Межрегиональный конкурс вокального искусства «Поколение звезд», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем примут более 100 исполнителей из Липецкой и Тамбовской областей.

Творчество конкурсантов оценит профессиональное жюри, в состав которого войдут заслуженные работники культуры России, хормейстеры и артисты профессиональных коллективов, известные педагоги-вокалисты.

- Главной целью проекта является выявление талантливых исполнителей и коллективов, повышение исполнительского мастерства участников вокальных объединений и профессионального уровня руководителей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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