В Тамбове пройдет Межрегиональный конкурс вокального искусства
В тамбовском Доме молодежи 29 февраля состоится Межрегиональный конкурс вокального искусства «Поколение звезд», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем примут более 100 исполнителей из Липецкой и Тамбовской областей.
Творчество конкурсантов оценит профессиональное жюри, в состав которого войдут заслуженные работники культуры России, хормейстеры и артисты профессиональных коллективов, известные педагоги-вокалисты.
- Главной целью проекта является выявление талантливых исполнителей и коллективов, повышение исполнительского мастерства участников вокальных объединений и профессионального уровня руководителей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU