В Тамбове пройдет Межрегиональный конкурс вокального искусства

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:48:36+03:00

В творческом состязании примут участие более 100 исполнителей из Липецкой и Тамбовской областей Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Изменить размер текста: A A

В тамбовском Доме молодежи 29 февраля состоится Межрегиональный конкурс вокального искусства «Поколение звезд», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем примут более 100 исполнителей из Липецкой и Тамбовской областей.

Творчество конкурсантов оценит профессиональное жюри, в состав которого войдут заслуженные работники культуры России, хормейстеры и артисты профессиональных коллективов, известные педагоги-вокалисты.

- Главной целью проекта является выявление талантливых исполнителей и коллективов, повышение исполнительского мастерства участников вокальных объединений и профессионального уровня руководителей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU