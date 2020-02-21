В Тамбове полицейские задержали закладчика наркотиков

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:04:53+03:00

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За сутки тамбовские полицейские выявили четыре факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В Тамбове на улице Клубной стражи порядка обнаружили возле одного из жилых домой две закладки с наркотическим веществом N-метилэфедрон. Как удалось выяснить, с целью дальнейшего сбыта их разместил 32-летний местный житель.

Кроме того, в селе Иловай-Дмитриевское Первомайского района в доме местного жителя стражи порядка нашли 150 граммов марихуаны. Еще 50 граммов этого же наркотика они обнаружили у жительницы Знаменского района.

- Все граждане были задержаны и доставлены в отделы полиции для дачи показаний. В настоящее время ведется документирование их преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU