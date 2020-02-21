2020-02-21T09:43:51+03:00
Происшествия

На пешеходном переходе сбили 22-летнюю тамбовчанку

После аварии девушка сама обратилась за помощью к медикам
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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авария произошла утром 20 февраляавария произошла утром 20 февраляФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В Тамбове пострадала девушка-пешеход, переходившая дорогу по «зебре». Авария, по данным УГИБДД по Тамбовской области, произошла 20 февраля в 6 часов 55 минут на улице Мичуринской в районе дома №109. 60-летний водитель автомобиля «Lada Priora» наехал на тамбовчанку, которая пересекала проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате аварии девушка получила травмы, за медицинской помощью к медикам она обратилась сама, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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