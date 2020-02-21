2020-02-21T10:24:13+03:00
Общество

43 тамбовские пары расписались в «красивую» дату 20 февраля

Обычно в будние дни брак заключают в 3-4 раза меньше молодоженов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

20 февраля в Тамбове пережили настоящий свадебный бум. «Красивую» дату - 20.02.2020 выбрали днем своего бракосочетания 43 пары молодоженов, что сопоставимо с количеством браков, которые заключаются в выходные дни летом.

- Для четверга это немало. Обычно в будние дни у нас играют свадьбы в среднем в 3-4 раза меньше людей, а в прошлой четверг, например, не было ни одной пары, - отметила председатель управления органов записи актов гражданского состояния администрации города Тамбова Наталия Сажнева.

Чтобы расписаться 20 февраля 2020 года, пары подавали заявления уже январе-феврале 2019 года. Сочетались браком сегодня люди самых разных возрастов: большую часть, конечно, составляют те, кто женится или выходит замуж впервые, но есть и повторные браки. Торжественные церемонии бракосочетаний начались уже в 8 часов 30 минут и продлились почти до 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовский ансамбль «Цвета радуги» получит собственное здание на севере Тамбова
В Тамбове пройдет Межрегиональный конкурс вокального искусства
В Тамбове полицейские задержали закладчика наркотиков
43 тамбовские пары расписались в «красивую» дату 20 февраля
На пешеходном переходе сбили 22-летнюю тамбовчанку
В Черноземье врач уже два года судится с сайтом пациентских отзывов из-за негативных отзывов
Рисунок тамбовчанки может стать талисманом Всероссийской переписи населения в 2020 году
В ФК «Тамбов» перешел 26-летний защитник из «Сочи»
В Тамбов на рок-фестиваль «Чернозем» приедет Вячеслав Бутусов
На Тамбовщине внедрят электронные родовые сертификаты
Приставы помогли работникам тамбовской фирмы вернуть зарплату, которую им не выплачивал работодатель
Житель Тамбовщины по неосторожности спалил соседский дом и гараж
Тамбовчанки победили на первенстве ЦФО по спортивной аэробике
В Мичуринске презентуют уникальную коллекцию открыток с изображением старинного и современного наукограда
В тамбовскую колонию пытались доставить мюсли с героином
В Тамбовской области отремонтируют 72 километра федеральных дорог