43 тамбовские пары расписались в «красивую» дату 20 февраля

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:24:13+03:00

Обычно в будние дни брак заключают в 3-4 раза меньше молодоженов

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20 февраля в Тамбове пережили настоящий свадебный бум. «Красивую» дату - 20.02.2020 выбрали днем своего бракосочетания 43 пары молодоженов, что сопоставимо с количеством браков, которые заключаются в выходные дни летом.

- Для четверга это немало. Обычно в будние дни у нас играют свадьбы в среднем в 3-4 раза меньше людей, а в прошлой четверг, например, не было ни одной пары, - отметила председатель управления органов записи актов гражданского состояния администрации города Тамбова Наталия Сажнева.

Чтобы расписаться 20 февраля 2020 года, пары подавали заявления уже январе-феврале 2019 года. Сочетались браком сегодня люди самых разных возрастов: большую часть, конечно, составляют те, кто женится или выходит замуж впервые, но есть и повторные браки. Торжественные церемонии бракосочетаний начались уже в 8 часов 30 минут и продлились почти до 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU