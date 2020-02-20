В Тамбов на рок-фестиваль «Чернозем» приедет Вячеслав Бутусов

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:38:21+03:00

Бутусов еще ни разу не был на "Черноземе"

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Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» продолжают объявлять участников самого душевного события года. Следующим на очереди стал Вячеслав Бутусов — основатель популярной российской группы «Nautilus Pompilius».

Стоит отметить, что Вячеслав, в отличие от других уже объявленных участников «Чернозема-2020», еще ни разу не выступал на этом рок-фестивале. Напомним, ранее организаторы назвали имена первых двух участников — это Гарик Сукачев и группа «Операция Пластилин».

Рок-фестиваль состоится 14, 15 и 16 августа на площадке у Татарского вала. Стоимость билетов на все три дня составляет 3 500 рублей. В дальнейшем цены поднимутся.

ИСТОЧНИК KP.RU