На Тамбовщине внедрят электронные родовые сертификаты

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:03:51+03:00

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Пилотный проект по переводу родового сертификата в электронную форму запустят в 2020 году в восьми российских регионах. Электронные родовые сертификаты планируют выдавать в Астраханской, Белгородской, Калининградской, Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, а также в Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе. В дальнейшем, как сообщил глава Минтруда России Антон Котяков, проект будет распространен на все субъекты Российской Федерации.

С помощью родового сертификата ФСС оплачивает медицинские услуги, предоставленные будущим мамам женскими консультациями в период беременности, роддомами, а также детскими поликлиниками в первый год жизни ребенка. В настоящее время женщины сами предоставляют родовый сертификат в бумажном виде в медицинские учреждения. Перевод родового сертификата в электронную форму позволит полностью исключить участие женщины из процесса передачи информации, отметили в министерстве.

- В Тамбовской области сертификаты получают более 95% женщин, в программе участвует 31 медицинское учреждение, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU