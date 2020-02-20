В ФК «Тамбов» перешел 26-летний защитник из «Сочи»

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:24:40+03:00

Игорь Юрганов будет играть за «волков» до конца текущего сезона

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ФК «Тамбов» арендовал у «Сочи» 26-летнего защитника Игоря Юрганова. Руководство клуба подписало трудовое соглашение с футболистом до конца текущего сезона 2019/20 гг.

- В сезоне 2018/19 гг. Юрганов вместе с «Сочи» вышел в РПЛ, заняв второе место в первом дивизионе. Отметим, что Игорю удалось отличиться в матче против «Тамбов», когда сочинцы победили на нашем «Спартаке» со счетом 3:0, - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов».

В РПЛ Игорь Юрганов впервые сыграл 21-го июля прошлого года. Тогда он вышел на замену в матче против «Зенита». Всего же в этом сезоне он провел на поле девять матчей.

ИСТОЧНИК KP.RU