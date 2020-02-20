Житель Тамбовщины по неосторожности спалил соседский дом и гараж

20 Февр. 2020 2020-02-20T14:07:55+03:00

Мужчину оштрафовали более чем на 400 тысяч рублей

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В Кирсанове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.168 УК РФ «Уничтожение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности».

Установлено, что в октябре 2018 года, вечером, мужчина вместе со своей подругой выпивали и смотрели фильм в нежилом помещении, которое принадлежало его матери.

Поскольку помещение не отапливалось, мужчина включил электрическую плитку. После того, как знакомая ушла, он уснул. Электроплитка загорелась, в результате чего огонь распространился по всему помещению, а затем на гараж и жилой дом соседа.

- Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила более 400 тысяч рублей. С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU