В тамбовскую колонию пытались доставить мюсли с героином

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:04:11+03:00

В пакетах находился героин массой 1,73 грамма Фото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области

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Сотрудники исправительной колонии № 4 в Сосновском районе предотвратили попытку доставки запрещенных предметов на территорию жилой зоны учреждения.

Во время досмотра посылки, пришедшей на имя осужденного, в упаковке с мюсли было обнаружено вещество бежево-коричневого цвета неизвестного происхождения.

- По данным экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством героин весом 1,73 грамма, что является значительным размером, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU