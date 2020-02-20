2020-02-20T15:03:43+03:00
Общество

Приставы помогли работникам тамбовской фирмы вернуть зарплату, которую им не выплачивал работодатель

Предприятия задолжало своим работникам более миллиона рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области судебные приставы взыскали с предприятия задолженность в размере более миллиона рублей по зарплате. Ранее фирма задолжала деньги 60 работникам.

Добровольно выплачивать долг руководители организации не собирались. Тогда судебный пристав-исполнитель арестовал имущество предприятия-должника (транспортные средства).

- Только после принятых мер, директор предприятия через несколько дней погасил задолженность по заработной плате в полном объеме, а также исполнительный сбор в размере 560 тысяч рублей. 60 исполнительных производств окончены фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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