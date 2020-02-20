2020-02-20T13:15:39+03:00
Спорт

Тамбовчанки победили на первенстве ЦФО по спортивной аэробике

Соревнования проходили в Суздале
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовшину на соревнованиях представляли воспитанницы детско-юношеской спортивной школы № 4Тамбовшину на соревнованиях представляли воспитанницы детско-юношеской спортивной школы № 4Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Суздале прошло первенство Центрального федерального округа по спортивной аэробике, на котором тамбовчанки одержали сразу две победы. Всего участие в соревнованиях приняли около 400 юных спортсменов из 20 регионов России.

- Спортсменов оценивали 25 судей по трем параметрам: сложность номера, артистичность и качество исполнения. Выступления проходили как в групповом, так и в одиночном формате. Тамбовскую область представляли воспитанницы детско-юношеской спортивной школы № 4, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

В номинации «Гимнастическая платформа» в возрасте 12-14 лет одержал победу коллектив из ДЮСШ №4. В составе команды выступили: Дарья Белякова, Диана Боброва, Варвара Великанова, Вероника Жутова, Виктория Крюкова, Инесса Лапко, Арина Лёвкина и Дарья Петрова.

В аналогичной номинации в возрасте 15-17 лет первое место взяли спортсмены из ДЮСШ №4. В составе команды были: Алина Брыксина, Софья Карачина, Ксения Крючкова, Александра Назарова, Лиза Незнанова, Анастасия Потапова, Мария Румянцева, Ангелина Чижова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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