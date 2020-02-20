В Мичуринске презентуют уникальную коллекцию открыток с изображением старинного и современного наукограда
В Мичуринском краеведческом музее состоится презентация уникального издания открыток, которые сочетают в себе виды старинного и современного Козлова-Мичуринска.
Название проекта - «Мичуринск из века в век». Открытки уникальны тем, что в основу их композиции положен принцип контрастного сопоставления фотоизображений одних и тех же городских ландшафтов в прошлом и настоящем.
- Чтобы соединить разные эпохи, использованы дореволюционные открытки и открытки первых лет советской власти из частной коллекции тамбовского филокартиста Дмитрия Гнатюка, а также современные снимки тамбовского мастера художественной фотографии Сергея Рудакова. Комментарии принадлежат перу краеведа, директора Мичуринского краеведческого музея Олега Сазонова, - сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Презентация пройдет в среду, 26 февраля. Начало в 12:00. Вход для всех желающих свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU