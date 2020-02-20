2020-02-20T11:35:09+03:00
Общество

В Тамбовской области отремонтируют 72 километра федеральных дорог

В нормативное состояние после выполнения этих работ приведут почти 95% магистралей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На территории Тамбовской области находятся 636 км дорог федерального значения. За последние два года отремонтировано 193 км. Это позволило довести показатель количества дорог этой категории в нормативном состоянии до 87 процентов или 533 км.

- В этом году в планах у ФКУ «Упродор Москва-Волгоград» ремонт еще 72 км дорог, что позволит увеличить показатель до 94,5 процента, - сообщает сайт регионального отделения «ЕР». - Об этом говорилось на заседании Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения Тамбовской области. Это позволит к 2021 году довести до нормативного состояния 94,4 процента дорог.

- В 2019 году после реконструкции веден в эксплуатацию 12-километровый участок в районе Мичуринской развязки со строительством обхода поселка Изосимово Мичуринского района. Это позволило вывести основной поток транспорта за пределы населенного пункта, тем самым снизить риски ДТП, - говорит начальник ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» Юрий Сорокин. - В прошлом году началась разработка проектов по строительству путепровода через железную дорогу на 18-м километре автодороги Тамбов-Пенза. Он ликвидирует пересечение на одном уровне автомобильной и железной дороги, что положительно скажется на безопасности. Завершение проектирования запланировано на 2020 год, реализация проекта – на 2021 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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