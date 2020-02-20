В Тамбовской области отремонтируют 72 километра федеральных дорог
На территории Тамбовской области находятся 636 км дорог федерального значения. За последние два года отремонтировано 193 км. Это позволило довести показатель количества дорог этой категории в нормативном состоянии до 87 процентов или 533 км.
- В этом году в планах у ФКУ «Упродор Москва-Волгоград» ремонт еще 72 км дорог, что позволит увеличить показатель до 94,5 процента, - сообщает сайт регионального отделения «ЕР». - Об этом говорилось на заседании Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения Тамбовской области. Это позволит к 2021 году довести до нормативного состояния 94,4 процента дорог.
- В 2019 году после реконструкции веден в эксплуатацию 12-километровый участок в районе Мичуринской развязки со строительством обхода поселка Изосимово Мичуринского района. Это позволило вывести основной поток транспорта за пределы населенного пункта, тем самым снизить риски ДТП, - говорит начальник ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» Юрий Сорокин. - В прошлом году началась разработка проектов по строительству путепровода через железную дорогу на 18-м километре автодороги Тамбов-Пенза. Он ликвидирует пересечение на одном уровне автомобильной и железной дороги, что положительно скажется на безопасности. Завершение проектирования запланировано на 2020 год, реализация проекта – на 2021 год.
ИСТОЧНИК KP.RU