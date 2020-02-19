Комитет городского хозяйства Тамбова остался без руководителя

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:04:34+03:00

Изменить размер текста: A A

На минувшей неделе стало известно о кадровых изменениях в составе комитета городского хозяйства администрации города Тамбова – свой пост покинул его председатель Михаил Михалев, который занимал эту должность 5 лет. Всего же на муниципальной службе он проработал порядка 17 лет. До руководства горхозом Михаил Михалев занимал должность начальника МУП «Тамбовгортранс». Увольнение Михалева подтвердили в пресс-службе администрации города.

Напомним, комитет городского хозяйства – одно из важнейших структурных подразделений мэрии. Он занимается благоустройством и озеленением города, обеспечением чистоты в областном центре, в его ведении находятся городские дороги, организация освещения, транспортного обслуживания и пр. В ведении комитета городского хозяйства находятся ряд муниципальных учреждений – «Дирекция городских дорог», «Дирекция благоустройства и озеленения», «Спецдорсервис», «Спецтехуниверсал», «Пассажирские перевозки» и «Аварийно-спасательная служба». Пока на должность председателя комитета городского хозяйства никто не назначен. О причинах ухода Михаила Михалева также ничего не сообщается. Среди самых его оригинальных идей, реализованных за время руководство комитетом городского хозяйства – наряженная летом 2017 года елка, расположенная на Комсомольской площади. Новогоднее дерево украсили цветами и бабочками к 12 июня, когда тамбовчане отмечают День города, а жители страны – День России.

Кстати, ранее в мэрии анонсировали реорганизацию комитетов и структурных подразделений с целью оптимизировать их и улучшить результаты работы. Планировалось объединить комитеты, которые выполняют дублирующие или схожие функции, в итоге своих кресел неминуемо лишатся их руководители. Комитету городского хозяйства при реализации этих идей никакие изменения не грозили.

ИСТОЧНИК KP.RU