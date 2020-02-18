Саженцы крымской сосны из Мичуринска высадят на «Аллее памяти» в Анапе
Тамбовские школьники примут участие в открытии «Аллеи памяти» в Анапе, где высадят саженцы крымской сосны, которые предоставит Мичуринский лесхоз.
Открытие аллеи приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Оно состоится на территории Всероссийского детского центра «Смена» в апреле этого года.
- Саженцы, которые будут переданы на формирование аллеи, на протяжении четырех лет выращивались мичуринскими лесоводами в питомнике. Это крепкие молодые деревья высотой более 50 сантиметров, - пояснили в пресс-службе администрации Тамбовской области.
Добавим, что крымская сосна достигает в высоту 30 метров и 0,5 метра в диаметре. Это дерево может дожить до 400 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU