Саженцы крымской сосны из Мичуринска высадят на «Аллее памяти» в Анапе

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:42:50+03:00

Мичуринские лесоводы выращивали саженцы на протяжении четырех лет в питомнике Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Это дерево доживает до 400 лет

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Тамбовские школьники примут участие в открытии «Аллеи памяти» в Анапе, где высадят саженцы крымской сосны, которые предоставит Мичуринский лесхоз.

Открытие аллеи приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Оно состоится на территории Всероссийского детского центра «Смена» в апреле этого года.

- Саженцы, которые будут переданы на формирование аллеи, на протяжении четырех лет выращивались мичуринскими лесоводами в питомнике. Это крепкие молодые деревья высотой более 50 сантиметров, - пояснили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Добавим, что крымская сосна достигает в высоту 30 метров и 0,5 метра в диаметре. Это дерево может дожить до 400 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU