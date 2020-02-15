Тамбовчанка похитила банковскую карту, забытую покупательницей в магазине

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:43:04+03:00

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Тамбовские полицейские раскрыли преступление, совершенное месяц назад. 16 января с заявлением о краже в Отдел полиции № 3 обратилась 45-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что пошла за продуктами в местный супермаркет на Моршанском шоссе и забыла банковскую карту у кассы, на ней было 985 рублей.

Следственно-оперативная группа выехал а в магазин. Полицейские опросили возможных очевидцев и персонал магазина, также они изъяли запись с камер видеонаблюдения. При просмотре видеокадров момент кражи обнаружился. Выяснилось, что карту забрала неизвестная женщина.

Предполагаемую 50-летнюю преступницу нашли и задержали.

- В отделе полиции женщина созналась в краже и вернула банковскую карту, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU