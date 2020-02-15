Аварийный мост на ул. Базарной в Тамбове планируют отремонтировать к 1 сентября

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:25:38+03:00

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Участок улицы Базарной от улицы Студенецкой набережной до улицы Студенецкой планируется реконструировать за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На этом отрезке улицы дорожники переделают проезжую часть, тротуары и автомобильный мост.

Как отметил генеральный директор муниципального учреждения «Дирекция городских дорог» Юрий Зарапин, на сегодняшний день организация ведет работы по подготовке к проведению электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции этого участка дороги, в которую входит реконструкция мостового сооружения.

- Мы планируем заключить контракт в начале апреля. После этого сможем приступить к работам, - сказал Юрий Зарапин. - Работы будем проводить в несколько этапов: подготовительные работы, демонтаж старого мостового сооружения, монтаж нового и завершение реконструкции дороги, которая станет четырехполосной. Первый этап включает в себя все подготовительные работы. Это долгий и трудоемкий этап, потому что в этот период мы должны переустроить все инженерные коммуникации, которые проходят через мост. В их число входят сети связи, которые будут демонтированы и перенесены на специально построенную отдельно стоящую ферму. Туда же будут перенесены высоковольтные кабели, планируется демонтировать и переустроить контактную сеть, линии освещения. Кроме того, будет выполнена защита газопровода.

Только после этого начнутся работы по демонтажу моста. Из-за высокой плотности застройки на прилегающей к мосту территории и невозможности разместить на ней всю необходимую строительную технику движение по мосту во время производства работ будет закрыто.

- На первом этапе, когда мы проведем все подготовительные работы и освободим место для демонтажа, проработаем вопрос об изменении схем организации дорожного движения со всеми заинтересованными организациями, такими, как муниципальное учреждение «Пассажирские перевозки», эксплуатирующие организации, - отметил Юрий Зарапин. - Схему на время проведения работ разработаем таким образом, чтобы максимально снизить заторы и равномерно распределить транспорт по дублирующим улицам.

Он также подчеркнул, что в техзадании на проектирование мостового сооружения было прописано согласование выполняемых работ со всеми заинтересованными организациями, такими как управление культуры области, территориальным отделением Федерального агентства по рыболовству и другими. От данных организаций получены необходимые документы и справки о том, что существующий мост не является объектом культурного наследия, хотя и был построен в начале прошлого века. Ремонт моста проводился единожды за все время — в 1957 году.

- Сейчас мы видим, что мост представляет собой «бутылочное горлышко». Поэтому мы планируем его расширить и привести к ширине проезжей части улицы Базарной, - сказал Юрий Зарапин. - После реконструкции здесь будет смонтирована гофрированная металлическая труба диаметром 2 метра. Подпорные стенки моста планируем украсить габионами — металлическими сетками из множества ячеек, заполненных камнями, что выглядит экологично, современно и придаст сооружению эстетически приятный вид.

По данным Дирекции городских дорог, завершить работы планируется к 1 сентября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU