Жителей Тамбовщины приглашают отметить Масленицу

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:15:36+03:00

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Жители Тамбовщины как всегда с размахом отметят Масленицу. Народные гуляния, ярмарочная торговля, выступление творческих коллективов, сожжение чучела, катание на санях, народные забавы и, конечно, угощение горячими блинами – все это ждет гостей на праздниках, которые состоятся в разных городах и районах области.

В Тамбове главные мероприятия пройдут в Парке культуры и отдыха и в музейном комплексе «Усадьба Асеевых». В городском парке народные гуляния развернутся 1 марта. В программе анимационная и концертная программы, ремесленный и торгово-ярмарочный двор, народные забавы — бои подушками, перетягивание каната, поднятие гирь, перепиливание бревна и масленичный столб. Будет много конкурсов и угощений. Сжигание чучела запланировано на 15 часов.

В «Усадьбе Асеевых» в Тамбове 29 февраля и 1 марта состоятся обзорные экскурсии, завершением которых станет чаепитие с традиционными масленичными угощениями — блинами, медом и вареньем.

В рассказовской усадьбе 29 февраля гостей ждут на званый обед «Золовкины посиделки», где каждый сможет проникнуться атмосферой дворянской трапезы и совершить кулинарное путешествие в прошлое. Для желающих проведут экскурсии по дому. На территории парка усадьбы будут действовать фотозоны, организовано катание на лошадях. В эти же дни, 29 февраля и 1 марта, в усадьбе В. Т. Асеева состоится театрализованная экскурсия «Масленица в особняке» с участием профессиональных актеров.

В усадьбе Сергея Рахманинова «Ивановка» на Масленицу запланировано выступление фольклорных коллективов, парад частушечников и гармонистов. Кроме стационарной экспозиции можно будет посмотреть выставку «Масленица на полотнах русских художников», поучаствовать в играх, конкурсах и потехах. Гостям из города непременно понравится конкурс снеговиков и снежных скульптур, снежная крепость, катание на ледянках и деревенские забавы.

А в усадьбе Старая Ольшанка в Уваровском районе гости «Масленичной карусели» смогут познакомиться с обычаями проводов русской зимы. На празднике будет работать интерактивная игровая площадка с русскими забавами, в сопровождении экскурсовода гости смогут пройтись по тропинкам старой усадьбы, побывать в великолепном храме и посетить выставочный зал. Кульминацией праздника станет традиционное сожжение огромного чучела Масленицы — символа уходящей зимы.

В Инжавино на Масленицу проведут праздник валенка. Гости «валеночных» гуляний погрузятся в атмосферу русской зимы, познакомятся с народными промыслами и предадутся веселым зимним забавам.

В Мичуринске тематических площадках будет царить атмосфера праздника, в гастрономической зоне можно будет угоститься блинами с яблочным вареньем и попробовать другие местные продукты. На площадках фольклорного фестиваля пройдут творческие конкурсы и мастер-классы. Яркие фотозоны и театрализованные представления перенесут в мир русских и народных сказок.

- Подробный гид по Масленичным гуляниям можно найти на Информационно-туристическом портале региона, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU