Мошенник списал с банковской карты тамбовчанки более 120 тысяч рублей
В Сосновском районе местная жительница стала жертвой мошенников. Как выяснили полицейские, потерпевшая разместила объявление на одном из популярных интернет-сайтов о сдаче квартиры в аренду.
Спустя какое-то время ей позвонил неизвестный. Он представился военным и сказал, что хочет арендовать квартиру на длительный срок. Для этого мужчина попросил женщину сообщить данные банковской карты.
Женщина поверила мошеннику и предоставила ему персональные данные. После этого с ее банковской карты списались 125 тысяч рублей.
- Ни в коем случае нельзя действовать поступающим от мошенников инструкциям! Не сообщайте персональные данные своей банковской карты посторонним людям. Соблюдайте осторожность при осуществлении банковских операций. Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции и по телефону «02» или «102», - напоминают в пресс-службе регионального УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU