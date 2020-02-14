Мошенник списал с банковской карты тамбовчанки более 120 тысяч рублей

14 Февр. 2020 2020-02-14T18:27:35+03:00

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В Сосновском районе местная жительница стала жертвой мошенников. Как выяснили полицейские, потерпевшая разместила объявление на одном из популярных интернет-сайтов о сдаче квартиры в аренду.

Спустя какое-то время ей позвонил неизвестный. Он представился военным и сказал, что хочет арендовать квартиру на длительный срок. Для этого мужчина попросил женщину сообщить данные банковской карты.

Женщина поверила мошеннику и предоставила ему персональные данные. После этого с ее банковской карты списались 125 тысяч рублей.

- Ни в коем случае нельзя действовать поступающим от мошенников инструкциям! Не сообщайте персональные данные своей банковской карты посторонним людям. Соблюдайте осторожность при осуществлении банковских операций. Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции и по телефону «02» или «102», - напоминают в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU