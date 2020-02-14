В Тамбовской области сократилось количество разводов

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:19:12+03:00

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Как сообщает Тамбовстат, по предварительным данным в 2019 году в Тамбовской области было заключено 5 567 браков. Число разводов при этом сократилось и составило 3 268, что на 640 случаев меньше показателя 2018 года.

В целом по России в прошлом году было заключено почти 917 тысяч браков. Это на 24 тысячи больше, чем годом ранее. Количество разводов сократилось до 528 тысяч,что на 56 тысяч меньше, чем в 2018 году.

По информации Тамбовстата, по состоянию на 1 января 2019 года на Тамбовщине проживало 467 562 мужчины и 548 404 женщины. Это 46 и 54 процента, соответственно. На 1000 мужчин в области приходится 1173 женщины.

- Актуализированные данные о семейном и брачном составе населения, о численности детей в семье станут известны после Всероссийской переписи населения 2020 года, - добавили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU