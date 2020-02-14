Четырех тамбовчан приговорили к обязательным работам за оскорбление полицейских

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:46:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове вступил в законную силу приговор в отношении четверых осужденных, которые признаны виновными в публичном оскорблении сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей (ст. 319 УК РФ).

Как установил суд, 12 сентября прошлого ода, двое инспекторов ДПС осуществляли контроль за дорожным движением в поселке Строитель. Неподалеку от них находилась компания из двух мужчин и двух женщин, которые были пьяные и вызывающе себя вели.

В связи с этим автоинспектор сделал одной из женщин замечание, за нее тут же вступилась подруга, которая оскорбительно выразилась в адрес сотрудника полиции. Стражи порядка попытались препроводить женщин к патрульному автомобилю для составления административного протокола. Однако и это не остановило правонарушительниц, и они продолжили оскорблять полицейских.

Тем временем, кавалеры, увидев, что их подруг пытаются проводить в служебную машину, попытались освободить их, и также высказали в адрес полицейских нецензурную брань.

- С учетом мнения государственного обвинителя, в зависимости от роли и степени участия каждого из подсудимых в совершении преступления, суд назначил им наказание в виде обязательных работ сроком от 100 до 120 часов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU