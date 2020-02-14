Тамбовчан приглашают на бесплатные курсы подготовки к Тотальному диктанту

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:35:38+03:00

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В этом году Тамбов стал финалистом конкурса «Столица Тотального диктанта», достойно выступив на очном этапе и получив одобрение и поддержку. Благодаря этому в 2020 году эта всероссийская образовательная акция в Тамбове пройдет на новом уровне — участников ждут необычные площадки и большая программа до 4 апреля.

Как сообщили в областной библиотеке имени Пушкина, уже со следующей недели начнутся курсы по подготовке к акции. Впервые они пройдут сразу на двух площадках и в разные дни недели, чтобы возможность прослушать курс была у всех желающих.

Бесплатные занятия «Русский по четвергам» стартуют 20 февраля в 18:00 в Пушкинской библиотеке, «Русский по пятницам» — 21 февраля в 17 часов 30 минут в библиотеке им. Крупской. Они будут длиться до самого диктанта, который в этом году намечен на 4 апреля. Проведет подготовку Мария Знобищева, кандидат филологических наук. Посещение занятий свободное и без ограничений по возрасту.

- Программа курсов разрабатывается филологической комиссией Тотального диктанта и помогает постепенно подготовиться к тексту 2020 года, а также узнать или вспомнить сложные правила русской орфографии и пунктуации, с которыми сталкиваются все, кто пишет сегодня тексты для учебы, работы или при личном общении, - поясняет координатор Тотального диктанта в Тамбове Ольга Суслова.

Впервые книги для подготовки — учебники и справочники по родному языку — и художественные произведения авторов диктанта разных лет можно будет бесплатно взять в любой публичной библиотеке Тамбова: областной научной, областной детской, городской им. Крупской, филиалах Централизованной библиотечной системы, а также в Фундаментальной библиотеке ТГУ им. Державина.

Тамбовская область принимает участие в акции «Тотальный диктант» с 2013 года и с каждым разом количество желающих проверить свои знания увеличивается. В прошлом году диктант написали более тысячи человек. В этом году акция будет проходить 4 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU