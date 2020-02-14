Тамбовское УФАС контролирует цены на медицинские маски

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:49:09+03:00

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Цены на медицинские маски в тамбовской области контролирует региональное УФАС. По данным ведомства максимальная стоимость этих товаров в аптеках достигает сейчас 15 рублей за штуку, оптовики продают маски за 12 рублей 50 копеек за штуку.

- Дефицита масок медицинских в аптеках Тамбовской области не наблюдается, - сообщают в антимонопольной службе. - Тамбовское УФАС России продолжает мониторинг, а также выясняет причины роста цен на маски по всей цепочке от производителей до аптечных организаций. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты соответствующие меры антимонопольного реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU