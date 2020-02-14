В Тамбове на Рылеева открылся детский стоматологический кабинет

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:04:45+03:00

Записаться к врачу можно как по телефону, так и через Интернет

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской областной детской больнице на улице Рылеева открыли детский стоматологический кабинет. Принимать юных горожан будут с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.

- Администрация лечебного учреждения выделила помещение для стоматологического кабинета и оказала всестороннюю помощь и поддержку при организации его работы. Маленькие пациенты уже получают стоматологическую помощь в полном объеме, независимо от места проживания, - сообщает управление здравоохранения по Тамбовской области.

Записаться можно следующими способами:

- по телефону регистратуры (ТОГАУЗ ГСП № 2) 55 - 95 - 07 в часы работы поликлиники (с 07.30 до 20.00);

- через «Web-портал пациента» по адресу: http://k-vrachu.tambov.gov.ru/;

- через Портал государственных услуг Тамбовской области по адресу: http://pgu.tambov.gov.ru;

- через Единый портал государственных услуг по адресу: http://www.gosuslugi.ru/;

- через Единый call-центр по многоканальному телефону 8-800-200-24-21 (звонок бесплатный).

Фото: региональное управление здравоохранения

ИСТОЧНИК KP.RU