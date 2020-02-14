В Тамбове на Рылеева открылся детский стоматологический кабинет
В Тамбовской областной детской больнице на улице Рылеева открыли детский стоматологический кабинет. Принимать юных горожан будут с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00.
- Администрация лечебного учреждения выделила помещение для стоматологического кабинета и оказала всестороннюю помощь и поддержку при организации его работы. Маленькие пациенты уже получают стоматологическую помощь в полном объеме, независимо от места проживания, - сообщает управление здравоохранения по Тамбовской области.
Записаться можно следующими способами:
- по телефону регистратуры (ТОГАУЗ ГСП № 2) 55 - 95 - 07 в часы работы поликлиники (с 07.30 до 20.00);
- через «Web-портал пациента» по адресу: http://k-vrachu.tambov.gov.ru/;
- через Портал государственных услуг Тамбовской области по адресу: http://pgu.tambov.gov.ru;
- через Единый портал государственных услуг по адресу: http://www.gosuslugi.ru/;
- через Единый call-центр по многоканальному телефону 8-800-200-24-21 (звонок бесплатный).
Фото: региональное управление здравоохранения
ИСТОЧНИК KP.RU