В Тамбовской области с поля украли полтонны сахарной свеклы

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:09:08+03:00

По подозрению в совершении преступления были задержаны жительница Первомайского района и ее сын

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В Первомайском районе 49-летняя местная жительница и ее 25-летний сын обвиняются в краже полутонны сахарной свеклы с поля, принадлежащего фермерскому хозяйству.

Кража произошла в сентябре прошлого года в районе села Старосеславино. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли и задержали злоумышленников. Женщина пояснила, что на гужевой повозке они с сыном похитили свеклу, сложили ее в мешки и привезли к себе домой. Всего им удалось набрать 14 мешков.

- Похищенные овощи были изъяты и переданы на предприятие. В отношении жителей Первомайского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В рамках проведения следственных действий опрошены свидетели, собраны доказательства совершения преступной деятельности. В конце января уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Первомайского района для утверждения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU