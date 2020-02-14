В Мичуринском районе отец и сын связали и ограбили 89-летнюю пенсионерку

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:13:54+03:00

Связанную женщину на участке около дома нашел ее сосед Фото: УМВД по Тамбовской области

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В Мичуринском районе двое местных жителей обвиняются в совершении разбойного нападения на 89-летнюю пенсионерку, проживающую в селе Панское.

Двое мужчин, ночью, 4 сентября прошлого года, выставили окно веранды и проникли в дом одинокой пожилой женщины. Они стали требовать деньги у пенсионерки, а затем связали ее. Даже под угрозой расправы она отказалась отдать грабителям свои сбережения.

Перевернув весь дом, злоумышленники смогли найти всего лишь 4,5 тысячи рублей. Мужчины вытащили связанную пенсионерку на приусадебный участок и скрылись. Утром женщину нашел сосед, освободил и вызвал полицию.

По данному факту следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Мичуринский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 162 УК РФ «Разбой».

Полицейские в ходе розыска получили оперативную информацию о том, что к совершению данного преступления могли быть причастны двое жителей Мичуринского района, отец и сын. Мужчины были задержаны и доставлены в полицию, где признались в разбое. Они были хорошо осведомлены, что пенсионерка проживает одна, поэтому и пошли на преступление.

- По решению суда они арестованы и помещены в следственный изолятор города Мичуринска. В ходе расследования уголовного дела полицейскими найдены и опрошены свидетели, назначен и проведен ряд экспертиз, которые подтвердили причастность задержанных к совершению преступления. По окончании следственных действий уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Мичуринского района, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU