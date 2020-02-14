В Тамбовском районе коммунальщики откопали неразорвавшийся снаряд

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:31:41+03:00

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Взрывотехники ОМОН уничтожили боеприпас, обнаруженный в Тамбовском районе. В дежурную часть УМВД области поступило сообщение о том, что во время проведения земляных работ на улице поселка Комсомолец коммунальщики обнаружили предмет, похожий на снаряд. На место направились сотрудники инженерно-технической группы ОМОН Управления Росгвардии по Тамбовской области.

- В ходе осмотра специалисты идентифицировали находку как 76 миллиметровый неразорвавшийся снаряд, представляющий серьезную опасность, - сообщает пресс-служба отдела Росгвардии по Тамбовской области. - Боеприпас был со следами коррозии, из-за чего маркировка на нем не читалась. Взрывотехники ОМОН Росгвардии вывезли снаряд и уничтожили в овраге в 7 км северо-западней поселка Комсомолец.

На место обнаружения снаряда вызвали взрывотехников

Фото отдела Росгвардии по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU