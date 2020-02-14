2020-02-14T10:17:09+03:00
Происшествия

На тамбовской трассе столкнулись «Газель» и грузовик: в аварии погибли шесть человек

После столкновения один из автомобилей загорелся
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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После столкновения с большегрузом "Газель" загореласьПосле столкновения с большегрузом "Газель" загорелась
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В пять часов утра 14 февраля на 499-м километре федеральной трассы Р-22 на границе Знаменского и Сампурского районов произошло лобовое столкновение двух автомобилей: грузопассажирской «Газели» с номерами московского региона, в которой находилось пять человек, и грузовика «Фотон» (регион устанавливается). По предварительной версии, авария произошла из-за нарушений правил дорожного движения водителем «Газели», который выехал на полосу встречного движения. От удара «Газель» загорелась, шесть человек погибли на месте. Возгорание было потушено оперативно прибывшими на место аварии сотрудниками МЧС и полиции.

- Водитель грузовика «Фотон» доставлен в районную больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - На месте аварии работают сотрудники полиции, МЧС, врачи скорой медицинской помощи. Следственно-оперативная группа полиции устанавливает причины и обстоятельства, приведшие к аварии с гибелью пяти человек.

Позже стало известно, что в "Газели" находились рабочие строительной фирмы, которые работали вахтовым методом в Волгограде и возвращались в Москву.

ЧП унесло жизни пяти человек

ЧП унесло жизни пяти человек

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

Авария Сампурский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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