Тамбовчанин продает на «Авито» кота-экстрасенса за полмиллиона рублей

13 Февр. 2020 2020-02-13T19:07:30+03:00

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На тамбовском сайте «Авито» появилось объявление о продаже кота-экстрасенса. Животное, якобы, является представителем породы азиатская короткошерстная.

- Милый и дерзкий кот - разгонит всех Призраков и злых духов поблизости силой воли, приятно укроет вас вместо пледа и, мурлыкая, убаюкает в гипноз, - поясняет владелец. - Обладает способностями, даром предвидения и чтением мыслей.

За животное-экстрасенса просят ни много нимало 489 тысяч рублей.

Кстати, несколько лет назад СМИ Саратовской области сообщали, что их земляк с помощью такого же объявления продал своего питомца с аналогичными способностями за 5 млн рублей. «Уникального» кота купила ясновидящая из другого региона страны.

ИСТОЧНИК KP.RU