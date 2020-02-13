Тамбовчанин продает на «Авито» кота-экстрасенса за полмиллиона рублей
На тамбовском сайте «Авито» появилось объявление о продаже кота-экстрасенса. Животное, якобы, является представителем породы азиатская короткошерстная.
- Милый и дерзкий кот - разгонит всех Призраков и злых духов поблизости силой воли, приятно укроет вас вместо пледа и, мурлыкая, убаюкает в гипноз, - поясняет владелец. - Обладает способностями, даром предвидения и чтением мыслей.
За животное-экстрасенса просят ни много нимало 489 тысяч рублей.
Кстати, несколько лет назад СМИ Саратовской области сообщали, что их земляк с помощью такого же объявления продал своего питомца с аналогичными способностями за 5 млн рублей. «Уникального» кота купила ясновидящая из другого региона страны.
ИСТОЧНИК KP.RU