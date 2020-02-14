Будущих священников приглашают на день открытых дверей в Тамбовскую духовную семинарию

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:22:43+03:00

Преподаватели ответят на все интересующие вопросы абитуриентов

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В Тамбовской духовной семинарии 16 февраля в 12 часов дня состоится день открытых дверей. Будущим священнослужителям расскажут о правилах приема в учебное заведение, особенностях организации учебного процесса и реализуемых образовательных программах.

- Для присутствующих состоится презентация нового учебного корпуса. Все желающие могут ознакомиться с учебными аудиториями, библиотекой, жилыми комнатами, трапезной, организацией образовательного процесса, правилами внутреннего распорядка, - сообщили в пресс-службе Тамбовской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU