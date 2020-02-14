В Тамбове 66-летний пенсионер из ревности набросился с ножом на 28-летнего приятеля

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:36:30+03:00

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В Тамбове экипаж Росгвардии задержал мужчину, который причинил ножевое ранение своему знакомому. Конфликт между приятелями произошел в доме на улице Зеленой областного центра.

Прибыв на место происшествия, сотрудники обнаружили раненого молодого человека, с колото-резаными ранами шеи. Здесь же находился мужчина со следами крови на одежде. Предполагаемого преступника задержали на месте.

Позже выяснилось, что мужчины вместе распивали спиртное и у них, на почве ревности, произошел конфликт. Старший «товарищ» взял нож и набросился на своего знакомого.

- На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и бригаду медиков, которые доставили 28-летнего пострадавшего в больницу, - сообщает пресс-служба отдела Росгвардии по тамбовской области. - Неработающего ранее судимого 66-летнего мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU