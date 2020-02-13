2020-02-13T17:27:22+03:00
Общество

В Тамбовской области должника по алиментам наказали обязательными работами

Мужчина задолжал своему ребенку более 70 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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В рабочем поселке Мордово местный житель накопил долг по алиментам в размере более 70 тысяч рублей. Он наотрез отказывался платить их своему несовершеннолетнему ребенку. При этом мужчина нигде не работал и даже не предпринимал попыток трудоустроиться.

Приставы неоднократно предупреждали жителя Тамбовщины о последствиях, которые могут произойти из-за неуплаты алиментов. Но и на это мужчина не обращал на это никакого внимания.

Во время рейдового мероприятия судебные приставы составили протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей». Рассмотрев его, судья назначил мужчине 40 часов обязательных работ.

- В случае, если данная мера наказания не повлияет на сознание неплательщика, ему грозит уголовная ответственность, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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