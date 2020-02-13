Тамбовский пенсионер остался без мобильника во время визита к врачу
В Тамбове у пенсионера, который пришел в поликлинику на прием врачу, украли сотовый телефон. Мужчина оставил свои вещи без присмотра в коридоре, а когда вышел из кабинета доктора, то обнаружил пропажу мобильника.
По подозрению в краже полицейские задержали 58-летнюю безработную тамбовчанку. Женщину доставили в отдел внутренних дел, где она дала признательные показания. Стражи порядка забрали у нее телефон и отдали пенсионеру.
- По данному факту проводится проверка. В отношении подозреваемой возбуждено угловое дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU