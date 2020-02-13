В Тамбове племянник подозревается в убийстве дяди

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:02:01+03:00

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В Тамбове в одной из квартир жилого дома на улице Мичуринской 11 февраля был обнаружен труп 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следователи возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По подозрению в убийстве задержали 38-летнего неоднократно судимого тамбовчанина, который приходился погибшему племянником.

Установлено, что 10 февраля между родственниками произошел конфликт. Оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры племянник сначала избил дядю, а затем задушил его. Потерпевший скончался на месте преступления.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия с участием подозреваемого. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU