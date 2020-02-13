На севере Тамбова полицейские задержали наркозакладчика

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:09:02+03:00

Им оказался 21-летний молодой человек

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В Тамбове на улице Рылеева сотрудники полиции задержали 21-летнего парня с наркотиками. Стражи порядка нашли и изъяли у парня пакет, где находилось 6,16 гр. N-метилэфедрона, который он приобрел через «тайник-закладку».

Как удалось выяснить полицейским, тамбовчанин и сам делал закладки на улицах областного центра.

- Изъятые наркотические средства направлены на экспертизу. В настоящее время решается вопрос о привлечении подозреваемого к ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU