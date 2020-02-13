2020-02-13T14:25:44+03:00
Происшествия

Тамбовчанка украла у подруги золотые украшения на 200 тысяч рублей

Похищенные драгоценности девушка сдала в ломбард
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летней местной жительницы. Девушку признали виновной в краже золотых украшений у подруги.

Как установил суд, тамбовчанка много раз была у знакомой в гостях, поэтому знала место, где она хранила золотые изделия. В июле прошлого года она в очередной раз пришла к ней домой и решила похитить драгоценности.

Воспользовавшись тем, что подруга была занята ребенком, злоумышленница украла украшения на сумму более 200 тысяч рублей. Похищенное золото тамбовчанка сдала в ломбард, а вырученные за него деньги потратила на собственные нужды.

- При назначении наказания суд учел мнение государственного обвинителя о мере наказания, личность подсудимой, и приговорил ее к 2 годам лишения свободы условно, взыскав с нее в пользу потерпевшей всю сумму причиненного материального ущерба, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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