2020-02-13T13:42:38+03:00
Общество

Побороться за звание «Женщина года» захотели около 50 тамбовчанок

Прием заявок продолжится до 26 февраля
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове на участие в конкурсе «Женщина года» поступило 49 заявок. По-прежнему, самой популярной среди представительниц прекрасного пола остается номинация «Сердце отдаю будущему поколению».

- В нашем городе очень много деятельных и успешных женщин, чей опыт, мастерство и любовь к своему делу заслуживают высоких оценок и достойны наград, - считает начальник отдела по взаимодействию с общественностью и организации социокультурной деятельности администрации города Тамбова Екатерина Григорьевна. - Поэтому мы приглашаем тамбовчанок воспользоваться возможностью и ярко заявить о себе.

Напомним, конкурс «Женщина года» проводится по следующим номинациям: «Женщина — руководитель», «Лидер общественного движения», «Тепло материнского сердца», «Сердце отдаю будущему поколению», «Женщина и милосердие», «Культура и духовность», «Женщина - золотые руки».

Заявку необходимо подать в управление по связям с общественностью администрации города Тамбова, расположенное по адресу: ул .Советская, д. 182, каб.22. Прием заявок завершится 26 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовский пенсионер остался без мобильника во время визита к врачу
В Тамбове племянник подозревается в убийстве дяди
На севере Тамбова полицейские задержали наркозакладчика
Тамбовчанка украла у подруги золотые украшения на 200 тысяч рублей
Побороться за звание «Женщина года» захотели около 50 тамбовчанок
На Тамбовщине подростка оштрафовали за вандализм в сквере
Липчанин подозревается в краже более одного миллиона рублей из сейфов мичуринских организаций
Тамбовчане могут взять напрокат технические средства реабилитации для детей
В Тамбове грабитель ударил девушку по голове и отобрал сумочку
В страшной аварии на Тамбовщине погибли три человека: легковое авто разорвало на части
Тамбовчан приглашают на очередной фримаркет
Тамбов примет крупный турнир по греко-римской борьбе
Наркополицейские задержали тамбовчанина, который выращивал в гараже коноплю
На ремонт детской музыкальной школы в Тамбове потратят 36 млн рублей
Тамбовский легкоатлет взял «бронзу» на юниорском первенстве России
Тамбовские приставы во время рейда арестовали бытовую технику у должников по алиментам
Более 9 тысяч тамбовских девятиклассников прошли итоговое собеседование по русскому языку