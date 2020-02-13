Побороться за звание «Женщина года» захотели около 50 тамбовчанок

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:42:38+03:00

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В Тамбове на участие в конкурсе «Женщина года» поступило 49 заявок. По-прежнему, самой популярной среди представительниц прекрасного пола остается номинация «Сердце отдаю будущему поколению».

- В нашем городе очень много деятельных и успешных женщин, чей опыт, мастерство и любовь к своему делу заслуживают высоких оценок и достойны наград, - считает начальник отдела по взаимодействию с общественностью и организации социокультурной деятельности администрации города Тамбова Екатерина Григорьевна. - Поэтому мы приглашаем тамбовчанок воспользоваться возможностью и ярко заявить о себе.

Напомним, конкурс «Женщина года» проводится по следующим номинациям: «Женщина — руководитель», «Лидер общественного движения», «Тепло материнского сердца», «Сердце отдаю будущему поколению», «Женщина и милосердие», «Культура и духовность», «Женщина - золотые руки».

Заявку необходимо подать в управление по связям с общественностью администрации города Тамбова, расположенное по адресу: ул .Советская, д. 182, каб.22. Прием заявок завершится 26 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU