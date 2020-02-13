2020-02-13T13:04:49+03:00
Происшествия

На Тамбовщине подростка оштрафовали за вандализм в сквере

Мальчик из хулиганских побуждений повредил урну и скамейку
Ксения АЛЕШИНА
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В Кирсанове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.244 УК РФ «Вандализм».

Установлено, что в ноябре прошлого года подросток гулял со своими друзьями по скверу, расположенному на пересечении улиц Советская и Дзержинского.

Во время прогулки мальчик повредил металлическую урну, а затем вместе с товарищами, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, испортил металлодеревянную скамью. Сумма причиненного ущерба составила 28 тысяч рублей.

Как оказалось, юный вандал состоял на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. За порчу имущества в сквере суд оштрафовал мальчика на пять тысяч рублей.

Однако это не единственный случай вандализма, произошедший в кирсановском сквере. Уже другой подросток затоптал ногами семь туй, сломав у деревьев ветки и стволы. В данном случае сумма ущерба составила 31 500 рублей.

- Учитывая позицию государственного обвинителя, полное возмещение причиненного ущерба, личность обвиняемого, суд вынес решение о прекращении в отношении него уголовного дела на основании ст.25 УПК РФ (примирение сторон), - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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